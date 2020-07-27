Bağdat'ta askeri üsse roketli saldırı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="spot">Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde koalisyon güçlerinin yer aldığı askeri üsse roketli saldırı düzenlendi.</p>\n<div id="share-bar">\n<div class="share">\n<p class="fb-like" data-href="https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bagdatta-askeri-usse-roketli-saldiri-1754458" data-width="450" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false">ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon güçlerine bağlı askerlerin bulunduğu üsse 4 adet Katyuşa roketi düştü. Saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. (İHA)</p>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>