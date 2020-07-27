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Dünya

Bağdat'ta askeri üsse roketli saldırı

27 Temmuz 2020 22:56

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde koalisyon güçlerinin yer aldığı askeri üsse roketli saldırı düzenlendi.

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