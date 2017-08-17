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Dünya

Bağdat Mahkemesi'nden Kürt bayrağına izin yok

"Kerkük İl Meclisi’nin resmi kurumlarda Kürdistan bayrağının bulundurulması kararı, Irak’ta mevcut yasalara aykırıdır"

17 Ağustos 2017 18:30

Bağdat İdare Mahkemesi, Kerkük'te Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi bayrağı dalgalandırılması konusundaki kararını verdi. Bağdat İdare Mahkemesi, bu adımın ‘yasal olmadığına’ hükmetti.

Mahkemenin kararında, “Kerkük İl Meclisi’nin resmi kurumlarda Kürdistan bayrağının bulundurulması kararı, Irak’ta mevcut yasalara aykırıdır” denildi.

Statüsü tartışmalı olan Kerkük, resmi olarak Bağdat yönetimine bağlı. Ancak Irak Anayasası’nın tartışmalı kentte 2007’den önce referandum düzenlenmesini öngören 140’ıncı maddesi hâlâ uygulanmış değil. 140’ıncı maddenin ertelenmesi, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile Bağdat arasındaki en derin tartışma konularından biri. 

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Kürdistan bayrağıBağdat mahkemesi

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