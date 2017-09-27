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Deutsche Welle

Bağdat Kerkük'e asker göndermek için harekete geçti

Irak parlamentosu, Başbakan Haydar el İbadi'den Kerkük'teki petrol sahalarının kontrolünün Kürtlerden alınması için bu bölgeye asker göndermesini talep etti.

27 Eylül 2017 19:32

Irak parlamentosu, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık referandumu düzenlediği bölgelerden Kerkük'le ilgili harekete geçti.

Reuters'ın haberine göre, parlamentoda yapılan oylamayla alınan kararda "Hükümet, Kerkük'teki petrol sahalarını yeniden petrol bakanlığının kontrolüne almalı" denildi.

Alınan kararda ayrıca, Irak Başbakanı İbadi'ye "Kerkük dahil tartışmalı bölgelere güvenlik güçlerini göndermesi için talimat vermesi" konusunda çağrı yapıldı.

Irak ordusunun IŞİD yüzünden terk ettiği Kerkük'ün kontrolünü 2014 yılında Peşmerge güçleri almıştı. IKBY'nin hafta başındaki bağımsızlık referandumuna tartışmalı Kerkük'ü de dahil etmesi gerginliği daha artırmıştı.

İbadi: İptal edin

Parlamentodaki oturumda konuşan Irak Başbakanı İbadi ise IKBY'den referandum sonucunu "iptal" etmesini istedi. İbadi, "Referandumun sonucuna dair diyaloğa girmeyeceğiz... Görüşmeleri başlatmak istiyorlarsa, referandumu ve sonucunu iptal etmeliler" dedi.

İbadi, Kuzey Irak yönetiminin Erbil ve Süleymaniye'deki uluslararası havalimanlarının kontrolünü Bağdat'a devretmesi için yaptığı çağrıyı da yineledi. IKBY, İbadi'nin salı günü aynı doğrultuda yaptığı çağrıyı, "yasa dışı" bularak reddetmişti.

Bağdat tarafından anayasaya aykırı kabul edilen ve başta Türkiye, İran ve ABD olmak üzere birçok ülkenin tepki gösterdiği pazartesi günkü referandumda, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne bağlı vilayetlerin yanı sıra Kerkük, Hanekin ve Sincar gibi tartışmalı bölgelerde de oy kullanılmıştı.

Kuzey Irak'tan yayın yapan Rudaw'a göre, referandumdan yüzde 91.8'lik bir destekle bağımsızlık kararı çıktı. Kesin sonuçların bugün açıklanması bekleniyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/AFP,CÖ/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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