Bağdat kanlı salı; en az 69 kişi öldü

Irak'ın başkenti Bağdat'ın 4 ayrı bölgesinde meydana gelen patlamalarda en az 69 kişi ölürken, onlarca kişi yaralandı.



Bağdat'ın güneyinde yar alan El Reşid bölgesine bağlı El Zemiraniye köyünde bomba yüklü bir aracın patlamasıyla gerçekleştiği bildirildi. Patlamada 6 kişi öldü 3 kişi de yaralandı.

DHA'nın haberine göre, İkinci ve üçüncü patlama Bağdat'ın kuzeyinde El Şaab bölgesinde bir pazar yerini hedef aldı. Pazar yerinde bir kadın teröristin kendini havaya uçurması sonucunda 15 kişi hayatını kaybederken 21 kişi de yaralandı.

Bağdat'taki 4. patlama ise Şii'lerin ağırlık oluşturduğu El Sadr bölgesinin girişinde yer alan 55. kavşakta bomba yüklü bir aracın patlamasıyla gerçekleşti. Patlamada ilk belirlemelere göre 31 kişi öldü 64 kişi yaralandı.