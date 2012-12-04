Bağdat izin vermeyince, Enerji Bakanı Yıldız Erbil'e uçamadı

Erbil'de 2. kez düzenlenen Kürdistan Petrol ve Gaz Konferansı'na katılmak üzere Erbil'e gitmek isteyen Bakan Taner Yıldız'a uçağının Erbil'e inemeyeceği bildirildi. Bakan Yıldız'ın Bağdat'a iniş yapma isteğine de yanıt verilmeyince uçak Kayseri'ye geri döndü.

Irak merkezi hükümeti dün aldığı bir kararla Erbil'e yapılacak uçuşlarda önce bütün özel uçakların Bağdat'a uğrama şartı koydu. Bu nedenle Bakan Yıldız'ın Erbil'e uçuş için aldığı izin geçersiz hale geldi. Bağdat'a iletilen notun yanıtı beklenirken Başbakanlığa ait uçak havalandı. GAP uçağı beklenen izin gelmeyince Kayseri'ye iniş yapmak zorunda kaldı.