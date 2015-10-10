Bağdat Caddesi'ndeki BMW cinayetine savunma: Kusur, işlek caddenin kaldırımında duran maktulde!

Bağdat Caddesi’nde kaldırıma çıkıp BMW’yle çarptığı üniversiteli çiçekçi Mehmet Emin Kaya’nın ölümüne yol açıp firar eden ve geçtiğimiz çarşamba günü adliyeye teslim olan Murathan Öztürk’ün, avukatlarından, skandal bir açıklama daha geldi. Avukatlar, “Asıl kusur müvekkilimizde değil, işlek bir caddenin kaldırımında bulunan maktuldedir” dedi.

Öztürk’ün avukatı Melahat Uzunoğlu, daha önce yaptığı bir açıklamada müvekkilinin kaldırımda uyuyan çiçekçinin kaldırımda uyumasına göz yumdukları için belediye ve zabıta için şikâyetçi olacağını söylemişti.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre; 11 Temmuz’da Bağdat Caddesi’nde kaldırıma çıkıp BMW’yle çarptığı üniversiteli çiçekçi Mehmet Emin Kaya’nın ölümüne yol açıp firar eden Murathan Öztürk 87 gün sonra (çarşamba günü) Anadolu Adliyesi’ne giderek teslim oldu. İfadesinin ardından da tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesinde başka araçların kendisini sıkıştırdığını ve yolun kaygan olması nedeniyle kaldırıma çıkarak Kaya’ya çarptığını söyleyen Murathan Öztürk’ün avukatları Melahat Uzunoğlu ile eski cumhuriyet savcısı avukat Yılmaz Aboşoğlu ise skandal bir savunma yaptı.

‘Kaldırımda işi ne?’

“Asıl kusur müvekkilimizde değil, işlek bir caddenin kaldırımında bulunan maktuldedir” diyen avukatlar, şu iddialarda bulundu: “Kusur oranı için bilirkişi incelemesi yaptırıldığında kusurun maktulde olduğu belirlenecektir. Defin günü taziye için yakınlarımızı gönderip maddi-manevi yönden her türlü yardımı yapacağımızı da söyledik. Karşı taraf bizim altından kalkamayacağımız taleplerde bulundu. Medyayı da infaz aracı olarak kullandılar. Müvekkilimizin tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz.”

“Asıl kusur müvekkilimizde değil, işlek bir caddenin kaldırımında bulunan maktuldedir” diyen avukatlar, şu iddialarda bulundu: “Kusur oranı için bilirkişi incelemesi yaptırıldığında kusurun maktulde olduğu belirlenecektir. Defin günü taziye için yakınlarımızı gönderip maddi-manevi yönden her türlü yardımı yapacağımızı da söyledik. Karşı taraf bizim altından kalkamayacağımız taleplerde bulundu. Medyayı da infaz aracı olarak kullandılar. Müvekkilimizin tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz.”

Çiçekçi Mehmet Kaya’nın avukatı, olaydan bir gün sonra Pendik’te bulunan bir özel hastaneden alkol ve uyuşturucu almadığına dair rapor aldığını belirten Murathan Öztürk’e verilen raporla ilgili soru işaretlerinin olduğunu öne sürdü: “Hastanede yapılan kan ve idrar testinin Öztürk’ten alınan numunelere ait olmadığı yönünde kuşkularımız var. Bu nedenle hastanedeki örneklerle Öztürk’ten alınacak yeni örnek numunelerinde karşılaştırılmasını talep edeceğiz.”