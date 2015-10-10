T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bağdat Caddesi'ndeki BMW cinayetine savunma: Kusur, işlek caddenin kaldırımında duran maktulde!

"Hastanede yapılan kan ve idrar testinin Öztürk’e ait olmadığı yönünde kuşkularımız var"

10 Ekim 2015 18:07

Bağdat Caddesi’nde kaldırıma çıkıp BMW’yle çarptığı üniversiteli çiçekçi Mehmet Emin Kaya’nın ölümüne yol açıp firar eden ve geçtiğimiz çarşamba günü adliyeye teslim olan Murathan Öztürk’ün, avukatlarından, skandal bir açıklama daha geldi. Avukatlar, “Asıl kusur müvekkilimizde değil, işlek bir caddenin kaldırımında bulunan maktuldedir” dedi.

Öztürk’ün avukatı Melahat Uzunoğlu, daha önce yaptığı bir açıklamada müvekkilinin kaldırımda uyuyan çiçekçinin kaldırımda uyumasına göz yumdukları için belediye ve zabıta için şikâyetçi olacağını söylemişti.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre; 11 Temmuz’da Bağdat Caddesi’nde kaldırıma çıkıp BMW’yle çarptığı üniversiteli çiçekçi Mehmet Emin Kaya’nın ölümüne yol açıp firar eden Murathan Öztürk 87 gün sonra (çarşamba günü) Anadolu Adliyesi’ne giderek teslim oldu. İfadesinin ardından da tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesinde başka araçların kendisini sıkıştırdığını ve yolun kaygan olması nedeniyle kaldırıma çıkarak Kaya’ya çarptığını söyleyen Murathan Öztürk’ün avukatları Melahat Uzunoğlu ile eski cumhuriyet savcısı avukat Yılmaz Aboşoğlu ise skandal bir savunma yaptı.

 

‘Kaldırımda işi ne?’

 

“Asıl kusur müvekkilimizde değil, işlek bir caddenin kaldırımında bulunan maktuldedir” diyen avukatlar, şu iddialarda bulundu: “Kusur oranı için bilirkişi incelemesi yaptırıldığında kusurun maktulde olduğu belirlenecektir. Defin günü taziye için yakınlarımızı gönderip maddi-manevi yönden her türlü yardımı yapacağımızı da söyledik. Karşı taraf bizim altından kalkamayacağımız taleplerde bulundu. Medyayı da infaz aracı olarak kullandılar. Müvekkilimizin tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz.”

“Asıl kusur müvekkilimizde değil, işlek bir caddenin kaldırımında bulunan maktuldedir” diyen avukatlar, şu iddialarda bulundu: “Kusur oranı için bilirkişi incelemesi yaptırıldığında kusurun maktulde olduğu belirlenecektir. Defin günü taziye için yakınlarımızı gönderip maddi-manevi yönden her türlü yardımı yapacağımızı da söyledik. Karşı taraf bizim altından kalkamayacağımız taleplerde bulundu. Medyayı da infaz aracı olarak kullandılar. Müvekkilimizin tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz.”

Çiçekçi Mehmet Kaya’nın avukatı, olaydan bir gün sonra Pendik’te bulunan bir özel hastaneden alkol ve uyuşturucu almadığına dair rapor aldığını belirten Murathan Öztürk’e verilen raporla ilgili soru işaretlerinin olduğunu öne sürdü: “Hastanede yapılan kan ve idrar testinin Öztürk’ten alınan numunelere ait olmadığı yönünde kuşkularımız var. Bu nedenle hastanedeki örneklerle Öztürk’ten alınacak yeni örnek numunelerinde karşılaştırılmasını talep edeceğiz.”

 

 

 

 

ETİKETLER

bağdatçiçekçiüniversite öğrencisiavukat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24