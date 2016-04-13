Bağdat Caddesi'nde tecavüze uğrayan 18 yaşındaki kadının ailesi: Ensar Vakfı'nı savunan Aile Bakanı'nı davada istemiyoruz!

Bostancı’da gece evine giderken ölüm tehdidiyle tecavüze uğrayan 18 yaşındaki E.F.B’nin ailesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu’nun davaya müdahil olma talebine Ensar Vakfı’na verdiği destek nedeniyle karşı çıktı. Ailenin avukatı Nuray Ünal, “Bakanlık bu davanın mağduru değil, suçlusu konumunda” dedi.

Cumhuriyet'ten Hilal Köse'nin haberine göre, Bostancı’da gece evine giden 18 yaşındaki E.F.B.’ye ölüm tehdidiyle tecavüz eden tutuklu sanık Cengiz Ay’ın yargılanmasına başlandı. 33 yıla kadar hapis cezası istenen, dolandırıcılık suçundan sabıkalı sanık Cengiz Ay (34), dün, tamamı kadın üyelerden oluşan Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı. E.F.B., duruşmaya ailesiyle geldi. Mahkeme Başkanı Özlem Karaçam, iddianameyi okurken, izleyiciler gözyaşlarını tutamadı. Başkanın savunma yapıp yapmayacağını sorduğu sanık, “hayır” yanıtını verdi.

Savcıdan garip soru

E.F.B. ise yaşadığı dehşeti tüm ayrıntısıyla anlattı. Arkadaşlarıyla Kadıköy’de kutlama yapıp 02.00’de ayrıldıklarını söyleyen E.F.B. “Tam evimin önünde, karşıya geçecekken, bıçağı karnıma dayadı” dedi. Sürekli ‘seni delik deşik ederim’ diye ölüm tehdidi aldığını belirterek, sanığın tecavüz ettikten sonra, cüzdanındaki bütün parayı ve cep telefonunu aldığını anlattı. Mahkeme Başkanı, F.S.B.’ye, ‘sormak zorundayım’ diyerek ayrıntıları anlattırdı. F.S.B., ‘Şu an kötü durumdayım’ dese de soruları yanıtladı. Olayın 20 dakika sürmüş olabileceğini belirtti. Savcı ise “organ soktuğundan emin misin” diye birkaç kez sordu. E.F.B., “Eminim” dedi.

Bakanı istemediler

Ailenin avukatı Nuray Ünal, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu’nun olayın mağduru değil suçlusu olduğunu belirterek “Müvekkilim hakkında, gece sokakta olmasıyla ilgili yorumlar yapıldı. Bakanlık çıkıp ‘benim vatandaşım 7-24 benim güvenliğim altındadır’ demedi. Aksine, iktidar, ‘mini etekli, gece sokağa çıkan, alkol alan kadınlar’ şeklinde nitelemelerle, ciddi tehdit unsuru oluşturmuş, bu suçların yaşanmasını körüklemiştir” diye konuştu. Avukat Efkan Bolaç da “Çocuk tecavüzünün ardından ‘bir kereden bir şey olmaz’ diyen Bakanlığın katılmasını kesinlikle istemiyoruz” dedi. Mahkeme ise 6284 sayılı yasa gereği Bakanlığın katılma talebini kabul etti.

"Hap kullanıyorum"

Dava bitmek üzereyken, sanık suskunluğunu bozdu ve “Uykusuzluk sorunum vardı. Hap kullanıyorum. Yazılı olarak savunma yapmak istiyorum” dedi. Mahkeme de süre vererek duruşmayı erteledi.