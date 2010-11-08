Bağdat Caddesi'nde patlama: 1 ölü

T24

Suadiye Bağdat Caddesi 412 numara üzerindeki bir kafede tüp patlaması sonucu yangın çıktı.İhbarı değerlendiren Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.İtfaiye ve polis tarafından yapılan ilk incelemelere göre, patlamanın mutfak tüpünden kaynaklandığı ve yangında bir kişinin yanarak yaşamını yitirdiği bildirildi.Patlama sırasında kafede personel ile az sayıda müşteri olduğu, binada büyük çaplı maddi hasar oluştuğu belirtilirken, Bağdat Caddesi güvenlik sebebiyle trafiğe kapatıldı.Çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, yanan kişinin kimlik tespiti için çalışmalar sürüyor.