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Bağdat Caddesi'nde patlama: 1 ölü

Suadiye'de bir kafede meydana gelen tüp patlaması sonucu çıkan yangında, 1 kişi yanarak hayatını kaybetti.

08 Kasım 2010 02:00

T24 - Kadıköy Bağdat Caddesi Suadiye'de bir kafede meydana gelen tüp patlaması sonucu çıkan yangında, 1 kişi yanarak hayatını kaybetti.



Suadiye Bağdat Caddesi 412 numara üzerindeki bir  kafede tüp patlaması sonucu yangın çıktı.

İhbarı değerlendiren Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye itfaiye ekipleri kısa  sürede olay yerine ulaştı.

İtfaiye ve polis tarafından yapılan ilk incelemelere göre, patlamanın  mutfak tüpünden kaynaklandığı ve yangında bir kişinin yanarak yaşamını yitirdiği  bildirildi.

Patlama sırasında kafede personel ile az sayıda müşteri olduğu, binada  büyük çaplı maddi hasar oluştuğu belirtilirken, Bağdat Caddesi güvenlik sebebiyle  trafiğe kapatıldı.

Çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, yanan kişinin kimlik  tespiti için çalışmalar sürüyor.


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