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Bağdat Caddesi'nde kentsel dönüşüm başladı

Binaların çoğunun depreme dayanıksız olduğu açıklanan Kadıköy Bağdat Caddesi'nde kentsel dönüşüm çalışması başladı

19 Aralık 2012 17:10

 

Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamında Bağdat Caddesi üzerindeki 50 yıllık Tevfik Paşa Apartmanı, Kadıköy Belediyesi ekiplerince yıkıldı.
Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk, yıkım öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamında depreme dayanaksız olduğu tespit edilen binaların yıkılacağını belirterek, bu kapsamda ilk yıkımın gerçekleştirildiğini söyledi. 
''Binanın Bağdat Caddesi'nde olması tamamen tesadüf'' diyen Öztürk, yıkılan binanın 50 yıl önce muhtemelen elle karılan betonla yapıldığını anlattı. 
Kadıköy'de benzer şekilde 5-6 bina daha bulunduğunu bildiren Öztürk, ''Ancak, bundan sonra bu olay çok hızlanacak. Kadıköy'de 30 bin 500 binanın 2 bin 800'ü 1998'den sonra yapıldığına göre, 27 bin binamız 'yıkılmaz' demiyoruz ama risk taşıyor. Bu binalar 'yıkılır' da diyemiyoruz. Bunun bir başlangıç olmasını diliyorum. Depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz ama önümüzdeki süreçte, binaların hızla yenilendiği, bu arada kentin de yenilendiği bir ortama geçeceğiz'' diye konuştu. 
Açıklamanın ardından Tevfik Bey Apartmanı, iş makineleriyle yıkıldı. 

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