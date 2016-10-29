Bağdat Caddesi’nde çiçekçiyi ezen zanlıya KHK tahliyesi!

Bağdat Caddesi’nde kaldırımda çiçek satan Mehmet Emin Kaya’yı otomobiliyle ezerek ölümüne sebep olan ve 87 gün sonra teslim olan sürücü Murathan Öztürk, darbe girişiminin ardından kapsamı genişletilen koşullu salıverilmeyle tahliye oldu.

19 yaşındaki Murathan Öztürk, lüks araç sahiplerinin sık sık yarış yaparak ölümlü kazalara neden olduğu Bağdat Caddesi’nde 11 Temmuz 2015’te, kaldırımda çiçek satan Mehmet Emin Kaya’ya çarparak kaçmıştı.

Aracıyla drift yaptığı görüntüler ortaya çıkan Öztürk, 87 gün sonra teslim olmuş, verdiği ilk ifade de kaza anında ‘oruç tuttuğu’nu ileri sürmüştü. Mahkeme, Öztürk’e cezada indirime gitmeyerek yedi yıl hapis cezası vermişti. Bu cezanın infaz yasasına göre en az 3.5 yılını yatması gerekiyordu.

Vatan’dan Çağdaş Ulus’un haberine göre, hükümetin çıkardığı kanun hükmünde kararnamayle kapsamı genişletilen denetimli serbestlik uygulamasından Öztürk de yararlandı.

Kararnamede yer alan koşullu salıverme uygulamasındaki “Cezalar yarı yarıya düşer” maddesine göre Öztürk’ün yedi yıllık cezası 3,5 yıla düşüyor. Şubat ayında aldığı cezadan önce beş ay, cezadan sonra yedi ay hapis yatan Öztürk’ün cezasından geriye 2.5 yıl kalıyor.

Koşullu salıverme uygulamasına göre cezası üç yılın altında olan mahkumlar açık cezaevine gönderildiği için Öztürk, kapalı cezaevinden açık cezaevine nakledildi.

Öztürk’ün burada dört ay daha kalması beklenirken, Yargıtay kararına kadar tahliye edildi.