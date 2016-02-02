Bağdat Caddesi'nde çiçekçiyi ezen Murathan Öztürk'ün alkol raporu sahte çıktı

İstanbul Kadıköy Bağdat Caddesi’nde, 11 Temmuz’da otomobiliyle çıktığı kaldırımda çiçekçi Mehmet Emin Kaya’nın ölümüne neden olduktan sonra kaçıp, tam 87 gün sonra teslim olan hukuk öğrencisi Murathan Öztürk’ün özel bir hastaneden aldığı alkol ve uyuşturucu raporu da sahte çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, sanığın kanında alkol ve uyuşturucuya rastlanmadığını gösteren rapordaki imzasının sahte olduğunu ileri süren Biyokimya Uzmanı Okşan Güner (69), belgenin verildiği gün hem çalışmadığını hem de görev yaptığı hastanenin bu tür tetkikleri yapacak donanımı bulunmadığını söyledi.

31 Aralık’ta Cumhuriyet Savcısı Orhan Biçiçioğlu’nun tanık sıfatıyla dinlediği biyokimya uzmanı Güner, “Murathan Öztürk’e verilen temiz raporunu sorduğum yanımda çalışan laborant Ö.E., ‘Beni sıkıştırdılar, bu şekilde rapor düzenlemek zorunda kaldım’ dedi” ifadesi verdi.

Anadolu 77’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmada yarışmadığını ve alkollü olmadığını söyleyen sanık Murathan Öztürk, özel bir hastanede idrar örneği vererek test yaptırdığını söylemiş, hâkim ise bu açıklamaya, “Keşke kan alsalardı. En azından senin kanın olduğunu kanıtlayabilirdik” diye yanıtlamıştı.

Hastane şikâyetçi

Sahte raporun verildiği hastaneden dün yapılan açıklamada “Böyle bir raporun hastanemizin gerçek kayıtlarında olmadığı anlaşılmış, doktor kaşeleri ve raporun kendisinin sahte olduğu kanaatine varılmıştır. Hastanemizce iç soruşturma yapılarak ilgili kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur” denildi.

9 yıl hapis istemi

Kaza dosyasını inceleyen Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi de, sürücü Murathan Öztürk’ün, kavşağa yaklaşmadan süratini azaltmadığını, kontrolsüz şerit değiştirmek isterken sevk ve idare hatası ile direksiyon hâkimiyetini kaybederek kaldırıma çıkıp maktulün ölümüne neden olduğunu belirtti. Raporda, Öztürk ‘asli’ kusurlu, ölen Mehmet Emin Kaya kusursuz bulundu. Murat Öztürk, “Bilinçli taksirle ölüme neden olmak” suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.