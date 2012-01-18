Bağdat Büyükelçiliği'ne roketli saldırı

T24- Irak Başbakan'ı Nuri El Maliki'nin Ankara ile ilişkilerin gerilmesine neden olan açıklamalarının hemen ardından Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği roketatarlı saldırıya uğradı. Bağdat Büyükelçisi Yunus Demirer elçiliğe üç roket atıldığını, roketlerden birinin elçiliğin dışındaki koruma duvarına isabet ettiğini söyledi.



Bağdat Büyükelçisi Yunus Demirer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç roket atıldığını, roketlerden birinin elçiliğin dışındaki koruma duvarına isabet ettiğini söyledi. Diğer iki roketin tam olarak nereye düştüğü henüz bilinmiyor.





Irak Başbakanı elçiliği üst düzeyde korumalıydı'





AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik twitter hesabından Irak Türk Büyükelçiliği'ne yapılan roketatarlı saldırıyla ilgili şunları söyledi:



" Büyükelçiliğimize geçmis olsun diyorum. Irak hükümetinin Türkiye aleyhine beyanat vermek yerine, Türk büyükelçiliğinin güvenliği konusunda hassas olması gerekir. Bu saldırı ile ilgili peşinen kimseyi suçlayamayız. Ama Irak Başbakanının sürekli Türkiye aleyhine beyanat verdigi bir dönemde. Türk büyükelçiliğinin en üst düzeyde korunmasını beklemek hakkımızdır. Bu Irak hükümetinin mükellefiyetidir. Irak Başbakanı Maliki, Türkiye aleyhine beyanatlar verdiği andan itibaren, büyükelçiliğimizin güvenliğini en üst düzeye çıkarmalıydı."





Gerginlik artmıştı





Türkiye'yi Irak'ın içişlerine karışmakla suçlayan Şii Başbakan El Maliki'ye Ankara'dan sert yanıt gelmişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik, örgüt lideri gibi konuşmakla eleştirdiği Maliki'nin hedefinin tek mezhepli yapıyla Irak'ı 'uydu devlet' yapmak olduğunu söylemişti.





IRAK Başbakanı Nuri El Maliki'nin Türkiye karşıtı sert çıkışının ardındanBağdat ve Ankara arasında büyükelçi restleşmesi yaşandı. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yunus Demirer Irak Dışişleri Bakanlığı'na davet edildi. Büyükelçi Demirer'e Türk yetkililerinin Irak'ın 'içişleri'ne ilişkin son açıklamalarından duyulan 'kaygı' iletildi. Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık Müsteşarı Muhammed El Dorki, Büyükelçi Demirer'e bu tür söylemlerin iki ülke arasındaki ilişkileri gerginleştirebileceği, Türk hükümetinin, iki ülke arasındaki ilişkileri 'zehirleyebilecek' böyle bir yaklaşımdan uzak durması gerektiği uyarısını yaptı. Bu restin ardından Irak'ın Ankara büyükelçisi, dışişlerine çağrılarak sözlü nota verildi. Uyarı notasında Başbakan El Maliki'nin 'Türkiye içişlerimize karışıyor. Böyle devam ederse iç savaş çıkar. Türkiye'de de farklı mezhepler var sizin de başınıza gelebilir' şeklindeki mesajları konusunda duyulan rahatsızlık iletildi.



