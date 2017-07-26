Bağdat: 'Bağımsız Kürdistan' referandumunu tanımayacağız, tank da gönderecek değiliz

Irak Başbakanı Haydar Abadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) 25 Eylül’de düzenlemeyi planladığı referandumu ‘tanımayacaklarını’ yineledi. Abadi oylamanın ‘gayrimeşru’ olacağını söylerken, bunu engelleme amaçlı bir askeri müdahalenin söz konusu olmayacağını vurguladı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, haftalık basın toplantısında konuşan Abadi ‘Irak’ta Kürtler dahil herkesin tek bir anayasaya bağlı olarak yaşadığını’ söyledi; bu anayasanın tek taraflı bağımsızlık referandumuna izin vermediğini belirtti. Abadi, “Referandumu anayasaya aykırı ve gayrımeşru görmemizin nedeni de bu” dese de, askeri müdahalenin masada olmadığını şu sözlerle anlattı: “Ne yapacağız? Sözgelimi, tankları mı göndereceğiz? Bunu yapmayacağım.”

IKBY, bağımsızlık referandumunu 25 Eylül’de düzenlemeyi planlıyor. Sandıktan ‘evet’ sonucunun çıkması bekleniyor ancak bu, ertesi gün bağımsızlık ilan edileceği anlamına gelmiyor. Erbil yönetimi sonuçları, Bağdat’la diğer anlaşmazlık noktalarında müzakere kozu olarak kullanmayı hedefliyor.