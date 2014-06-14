Bağdat 3 koldan IŞİD saldırısı altında

Irak’ın ikinci büyük kenti Musul’u yaklaşık 1000 militanla beş gün süren çalışmaların sonucunda ele geçiren, ardından devrik lider Saddam Hüseyin’in memleketi Tikrit’in kontrolünü sağlayan cihatçı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD), başkente ilerlemeye devam ediyor. Irak Ordusunun Musul’da önceki akşam gerçekleştirdiği bombardımandan etkilenmeyen IŞİD, üç koldan Bağdat’a yaklaşmaya çalışıyor.

Önceki gün Bağdat’ın 90 kilometre uzaklığına kadar ilerlemeyi başaran IŞİD militanları diğer bir koldan da başkente ilerledi. AFP haber ajansına göre bu sefer de Diyala eyaleti üzerinden ilerleyen IŞİD, Bağdat’a 60 kilometre uzaklıktaki Bakuba’yı ele geçirmek için Irak ordusuna saldırıyor. Militanlar Diyala eyaletinin merkez kenti Bakuba’nın 35 kilometre uzaklığındaki Mukdadiyah’ta ordu ile çatışıyor. Uluslararası ajanslara göre, IŞİD önceki gece Diyala’daki Celevla ve Es-Sadiye kasabaları ve civar köyleri ele geçirdi. Dün öğle saatlerinde Irak ordusunun terk ettiği Celevla ve Es-Sadiye’de peşmergeler kontrolü sağladı. Diyala da Kerkük gibi “tartışmalı bölgeler” arasında yer alıyor.

Şii türbesine gidiyorlar

Milliyet'te yer alan habere göre, IŞİD dün ayrıca Şiiiler için oldukça önemli olan El-Aşkari türbesinin bulunduğu Samarra kentini ele geçirmek için üçüncü girişiminde bulundu. Tikrit ve Samarra arasında bulunan Dur bölgesindeki görgü tanıkları, gece içlerinde militanların bulunduğu ‘sayısız’ aracın güneye ilerlediğini gördüklerini aktardı. Bağdat’ın 110 kilometre kuzeyinde olan Samarra sakinleri ise militanların kenti kuzey, doğu ve Güneydoğu olmak üzere üç tarafından sardıklarını belirtiyor. AFP’ye konuşan bir aşiret lideri, militanların Samarra’daki güvenlik güçlerine giderek barışçıl şekilde silah bırakmalarını istediklerini, El-Aşkari türbesine dokunmayacaklarına dair söz verdiklerini aktardı. Ancak güvenlik güçleri çekilmeyi reddetti. Militanlar, Samarra’ya geçen hafta ve çarşamba günü saldırı düzenlemiş, ancak Irak askeri tarafından püskürtülmüşlerdi. El Aşkari türbesi Şubat 2006’da El Kaide tarafından bombalanmış, Şiiler ve Sünniler arasında çıkan çatışmalarda binlerce kişi ölmüştü.

Korkudan isim değiştiriyorlar

Merkezi hükümet IŞİD’e karşı Bağdat’ı korumak için yeni bir plan yaptığını söyledi. İçişleri Bakanlığı sözcüsü Saad Maan, “Plan; asker sevkiyatını artırmak, istihbarat çalışmalarını güçlendirmek, gözlem balonları ve kameralar gibi ekipmaları içeren teknoloji kullanımını içeriyor” dedi. Bağdat’tan İstanbul’a gelen GAP İnşaat yetkilisi Zeki Cüneydioğlu, “Oradaki halk çok korkuyor. Hatta isimlerini bile değiştirenler var. Çünkü isme göre hareket ediyorlar” diye konuştu.

Sistani’den cihad çağrısı

Şiiler tarafından dini merci kabul edilen Ayetullah Ali Sistani, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüne karşı cihad emri verdi. Irak’taki en üst düzey Şii lider olan Sistani’nin temsilcisi Şeyh Abdulhadi Kerbelayi, Kerbela kentindeki cuma hutbesinde Sistani’nin IŞİD’le ilgili fetvasını okudu. Kerbelayi, Sistani’nin fetvasında şunları vurguladığını ifade etti: “Ehl-i Beyt düşmanları yine sahnede. Öyle bir zamandayız ki Bedir ve Hayber’in nefreti bir kere daha dirilmiştir. Beni Ümeyye kalıntıları kutsal bölgelerimiz olan Necef ve Kerbela’ya saldırmak istiyor.” Fetva’da “Tüm Şiilerden ve Ehl-i Beyt takipçilerinden İslam savunucularının zaferi için duaya durma çağrısında bulunuyorum” denildi.

Devrim Muhafızları IŞİD'e karşı Irak'ta

Irak'ın Sünni bölgesindeki etkinliğini artıran IŞİD örgütüyle savaşmak üzere 500 kadar İran askerinin Irak'a gittiği, bizzat İranlı yetkililerce doğrulandı.

Irak İslam Şam Devleti’nin (IŞİD) Irak’ın ikinci büyük kenti Musul’un denetimini ele geçirmesi ve ülkenin Sünni ağırlıklı kuzey ve doğu bölgelerindeki ilerleyişini sürdürmesi, hem Irak’ta hem de bölge ülkelerdeki Şii nüfusta endişe yaratırken, ‘Tahran’dan Bağdat yönetimine askeri yardım’ iddialarına, bizzat İran yönetimi yetkilerinden doğrulama geldi. Üst düzey bir İranlı güvenlik yetkilisi, CNN International kanalına yaptığı açıklamada, geride kalan birkaç günde Irak’a üç Devrim Muhafızı birliği konuşlandırdıklarını söyledi.

‘İran askerleri Diyala’da’

CNN televizyonuna Bağdat’tan konuşan yetkili, Irak’a yaklaşık 500 Devrim Muhafızı askerinin gittiğini ve bu askerlerin güneye doğru ilerlediğini, İran birliklerinin, Diyala vilayetindeki çatışmalarda IŞİD’e karşı Irak ordusuna yardım ettiğini söyledi.

Bağdat’ın 38 kilometre kuzeyinde bulunan Diyala’dan bugün gün boyu çatışma haberleri gelmiş, İran da IŞİD güçlerinin kendi sınırlarına yaklaşması üzerine Irak sınırında teyakkuz durumuna geçmişti.