"Bağdadi öldürüldü" iddiası

Suriye devlet televizyonu, radikal İslamcı terör örgütü IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin Rakka'da bir hava saldırısında öldürüldüğünü iddia etti.

Hürriyet’in Al Masdar’dan referans verdiği habere göre Suriye devlet televizyonu, terör örgütü IŞİD’in lideri Ebubekir el Bağdadi'nin, örgütün fiili başkenti Rakka'da düzenlenen bir hava saldırısında öldürüldüğünü öne sürdü. Rakka'da dün gece yoğun hava saldırılarının gerçekleştiği belirtilen haberde, Bağdadi'nin ölümüne ilişkin doğrulayıcı bir başka bilginin henüz bulunmadığı kaydedildi.

IŞİD yalanladı

Terör örgütü IŞİD’in yayın kolu olarak bilinen Amaq, Bağdadi'ye ilişkin haberi yalanlarken, Rakka'ya yönelik hava saldırılarında sivillerin öldüğünü iddia etti.

Daha önce de Bağdadi'nin öldürüldüğü öne sürülmüş, ancak bu iddiaların doğru olmadığı ortaya çıkmıştı.

Ayrıca, ABD'li yetkililer, Rusya'nın iddiasının henüz doğrulanmadığını duyurdu.