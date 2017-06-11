T24 LogoT24 Logo
Dünya

"Bağdadi öldürüldü" iddiası

Bağdadi’nin öldürüldüğü iddiası birçok kez gündeme gelmişti

11 Haziran 2017 20:51

Suriye devlet televizyonu, radikal İslamcı terör örgütü IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin Rakka'da bir hava saldırısında öldürüldüğünü iddia etti.

Hürriyet’in Al Masdar’dan referans verdiği habere göre Suriye devlet televizyonu, terör örgütü IŞİD’in lideri Ebubekir el Bağdadi'nin, örgütün fiili başkenti Rakka'da düzenlenen bir hava saldırısında öldürüldüğünü öne sürdü. Rakka'da dün gece yoğun hava saldırılarının gerçekleştiği belirtilen haberde, Bağdadi'nin ölümüne ilişkin doğrulayıcı bir başka bilginin henüz bulunmadığı kaydedildi.

IŞİD yalanladı

Terör örgütü IŞİD’in yayın kolu olarak bilinen Amaq, Bağdadi'ye ilişkin haberi yalanlarken, Rakka'ya yönelik hava saldırılarında sivillerin öldüğünü iddia etti.  

Daha önce de Bağdadi'nin öldürüldüğü öne sürülmüş, ancak bu iddiaların doğru olmadığı ortaya çıkmıştı.

Ayrıca, ABD'li yetkililer, Rusya'nın iddiasının henüz doğrulanmadığını duyurdu. 

ETİKETLER

bağdadiöldürüldü müışiddaeşrakkasuriye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24