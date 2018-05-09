T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bağda çalışan işçilerin üstüne yıldırım düştü:1 ölü, 2 yaralı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Artuklu ilçesinde bağda çalışan işçilerin üzerlerine yıldırım düştü

09 Mayıs 2018 17:16

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN\'in Artuklu ilçesinde bağda çalışan işçilerin üzerlerine yıldırım düştü. Olayda, 1 işçi öldü, 2 işçi ise yaralandı.
Artuklu ilçesi Akres mevkiindeki bir üzüm bağında çalışan Taha Albayrak (21) Sedat Ay (16) ve Ramazan Ay\'ın (16) üzerine yıldırım düştü. Bölgedeki diğer çiftçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Sedat Ay, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer 2 yaralıının da sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nezir GÜNEŞMARDİN DHA MARDİN ArtukluOlaydaArtukluTaha AlbayrakSedat AyRamazan AyAmbulanslarla Mardin Devlet HastanesiDiğerFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24