T24 LogoT24 Logo
Spor

Bağcılarlı engelli basketçiler Antalya'ya fark attı

İSTANBUL,(DHA) - TEKERLEKLİ Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Antalya Büyükşehir Belediye Asat Takımını 74-65 yendi

09 Nisan 2018 19:23

İSTANBUL,(DHA) - TEKERLEKLİ Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Antalya Büyükşehir Belediye Asat Takımını 74-65 yendi.
Play Off müsabakalarında maçları farklı skorlarla kazanıp namağlup şampiyon olarak Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’ne çıkan Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, başarısını devam ettiriyor. Yükselen bir grafik çizen Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, ligin 19\'uncu haftasındaki maçında Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat takımıyla Bağcılar Olimpik Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Antalya karşısında iyi bir oyun ortaya koyan ev sahibi takım, taraftarlardan da büyük alkış aldı. İlk yarısı 39-29 sonuçlanan müsabakanın ikinci yarısı ise çekişmeli bir oyuna sahne oldu. Üç çeyrekte de oyunu önde götüren Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı mücadele avantajını korudu ve müsabakadan 74-65 galip ayrıldı.
\"ADIMIZI ÜST SIRALARA YAZDIRAN SPORCULARIMIZI TEBRİK EDİYORUM\"
Süper Lig’deki başarılı maçlar sonucunda 8\'inci sıraya yükselen Bağcılar Belediyesi, önümüzdeki hafta Kardemir Karabükspor Bedensel Engelli Basketbol Takımı\'yla karşılaşacak.
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, başarılarından dolayı engelli basketbol takımını tebrik etti. Tekerlekli Sandalye Basketbol takımının sahada gösterdiği mücadele ile gurur duyduklarını belirten Çağırıcı, \"Takımımız son maçında 9 sayı fark atarak yüzümüzü güldüren bir başarıya imza attı. Aldığı galibiyetlerle adımızı üst sıralara yazdıran sporcularımızı tebrik ediyorum. Aynı başarıyı önümüzdeki diğer maçlarda da göstereceklerine inanıyorum\" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TEKERLEKLİ Sandalye Basketbol Süper LigindeBağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Antalya Büyükşehir Belediye Asat TakımınıPlay OffTekerlekli Sandalye Basketbol Süper LigineBağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24