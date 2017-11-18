Bağcılar’ın başarılı 550 genci, altınla ödüllendirildi

İSTANBUL,(DHA) -BAĞCILAR Belediyesi tarafından düzenlenen 22. Geleneksel Gençlik Şöleni’nde eğitimden spora kadar 32 branşta başarılı olan 550 genç altınla ödüllendirildi. Programda bisiklet şovu, izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşatırken; sporcuların güç gösterisi nefesleri kesti.

Bağcılar Olimpik Spor Salonu dün gece 22. Geleneksel Gençlik Şöleni’ne ev sahipliği yaptı. Program, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Gecede Bağcılar Belediyesi’nin kurucu başkanı ve AK Parti Milletvekili Feyzullah Kıyıklık yaptığı konuşmada “Gençler yaşadığınız hayatın, gezdiğiniz yerlerin, edindiğiniz arkadaşların mutlaka kıymetini bilin. Geleceğinizi daha güzel yapmak için fırsatları değerlendirin ve çok çalışın” dedi.

“HER ZAMAN ÖNCELİĞİMİZ EĞİTİM VE GENÇLERİMİZ”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise “Her zaman olduğu gibi yine Bağcılar’da önceliğimiz eğitim ve gençlerimiz. Bugün burada elde ettiği derecelerle hedefe ulaşan 550 gencimizi ödüllendiriyoruz. Bu noktada sınırımız yok. Yeter ki gençler başarsın. Her zaman olduğu gibi onları ödüllendirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“KONUŞMALARDA 15 TEMMUZ’A VURGU YAPILDI”

Konuşmalarda 15 Temmuz vurgusu da yapıldı. Gençlerin 15 Temmuz darbe girişiminde gösterdiği kahramanlık tebrik edilirken benzeri durumlar yaşanmaması için uyarılarda bulunuldu.

“BİSİKLET ŞOVU İZLEYİCİLERİN YÜREĞİNİ AĞZINA GETİRDİ”

Protokol konuşmalarının ardından 2016 – 2017 eğitim öğretim yılında TEOG, LYS ve spor müsabakalarının da aralarında bulunduğu 32 branşta dereceye giren 550 genç 681 adet altınla ödüllendirildi. Programın ilerleyen anlarında Bilgi Evleri’nin minik öğrencileri halkoyunları gösterisi sundu. Salondaki davetlilerin bir kısmı müziğe ayak uydurup miniklere eşlik etti.

Şölenin son kısmında ise güç gösterisi ve bisiklet şov için sporcular yerini aldı. Bisikletleriyle dans edercesine tehlikeli şovlar yapan sporcular izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi. Güç gösterisinde sporcuların akıl almaz akrobatik hareketleri davetlilerin nefesini kesti.

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