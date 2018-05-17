Bağcılar'daki ilk iftarda hüzün ve sevinç bir arada yaşandı

İSTANBUL, (DHA)- BAĞCILAR Belediyesi tarafından Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı’nda 5 bin kişinin ağırlandığı Ramazan ayının ilk iftarında hüzün ve sevinç bir arada yaşandı. Ramazan’ın gelişini coşkuyla karşılayan ilçe sakinleri İsrail’in saldırısında şehit olan Filistinlileri anıp Kudüs için dua etti.

“Gönlümüz bir, soframız bir, herkes ev sahibi ve herkes davetli” sloganıyla Ramazan’ı karşılayan Bağcılar Belediyesi, bu yıl ilk iftar programını Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı’nda düzenledi. Çoluk-çocuk, yaşlı-genç, toplumun her kesiminden 5 bin kişi Ramazan’ın manevi ikliminden yararlanmak için kurulan sofralara oturdu.

Ezanın okunmasıyla birlikte dualar edildi ve Ramazan’ın ilk orucu hep birlikte açıldı. Bu arada alana gelemeyen ihtiyaç sahipleri “İftar Bileti” uygulamasıyla oruçlarını evlerine yakın anlaşmalı lokantalarda açtı.

“RAMAZAN BOYUNCA MAZLUM COĞRAFYA İÇİN DUA EDECEĞİZ”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, yaptığı konuşmada, “Bizler için güzel başlayan Ramazan maalesef İslam coğrafyası için hep acı ve gözyaşıyla başladı. İsrail’in yapmış olduğu zulüm inşallah yanına kar kalmayacak. Saldırıyı lanetliyor şehitlerimize de rahmet diliyorum. Ramazan ayı boyunca mazlum coğrafya için dua edeceğiz. İnşallah bu mübarek ay ümmetin uyanışına ve yeniden dirilişine vesile olur” dedi.

İftar Programı sonrası sahne alan şair Dursun Ali Erzincanlı da Nat-ı Şerif ve şiirler okudu. Erzincanlı’nın seslendirdiği “Ben Kudüsüm” şiiri alandaki herkesi duygulandırdı. Okunan Kuran’ı Kerim ve yapılan dualarla İsrail’in Gazze katliamında şehit olan Filistinliler anıldı.

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