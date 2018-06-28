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BAĞCILAR'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ 

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA  İstanbul'da şimşek, gök gürültüsü ve ardından yağan yağmur ve dolu etkili oldu

28 Haziran 2018 04:24

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA 
İstanbul\'da şimşek, gök gürültüsü ve ardından yağan yağmur ve dolu etkili oldu. Şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Sağanak yağışla birlikte bazı noktalarda yollar göle döndü. Bu noktalardan bir de Bağcılar Mehmet Akif Bulvarı oldu. Bazı sürücüler yolda zor anlar yaşadı. Araçlar yollarda mahsur kaldı Mahsur kalan araçlar çevredik vatandaşların yardımıyla kurtarıldı:  Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zorluklar yaşadı.

Görüntü dökümü:
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-Göle dönen yollar 
-Mahsur kalan araçlar 
-Vatandaşların yardımı 
-Genel ve detalyar 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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