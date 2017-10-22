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BAĞCILAR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber: Serpil KIRKESER - Kamera: İstanbul DHA Bağcılar'daki bir emlak dükkanına düzenlenen baskında; skunk, eroin, kokain ve uyuşturucu hap ele geçirildi

22 Ekim 2017 16:05

Haber: Serpil KIRKESER - Kamera: İstanbul DHA
Bağcılar\'daki bir emlak dükkanına düzenlenen baskında; skunk, eroin, kokain ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, geçtiğimiz günlerde ihbar üzerine Çınar Mahallesi\'ndeki bir emlak dükkanına uyuşturucu operasyonu düzenledi. İş yerinde yapılan aramada; 50 kilo 327 gram skunk, 106 gram eroin, 66 gram kokain, 15 extacy ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. 

Görüntü Dökümü:
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(POLİS KAMERASI)
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-Ele geçirilen uyuşturuculardan görüntü
-Genel ve detaylar 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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