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Bağcılar'da Suriyeli kızı öldüren polis tutuklandı

Polis memurunun silahından çıkan kurşunlardan biri Suriyeli Zeliha'nın ölümüne neden olmuştu

20 Mayıs 2016 01:46

İstanbul Bağcılar Güneşli Meydanı'nda dün akşam iki kişiyle kavga ettiği sırada, beylik tabancasından çıkan kurşunla 7 yaşındaki Suriyeli Zeliha Cumo'nun ölümüne neden olan polis memuru tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından Bakırköy Adliyesi'ne çıkarılan polis memuru A.A., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Bağcılar Güneşli Meydanı'nda sivil giyimli polis ile ona saldıran 2 kişinin kavgasında patlayan silahtan çıkan kurşunlardan biri, 7 yaşındaki Suriyeli Zeliha Cumo'nun ölümüne, bir başka çocuğun da yaralanmasına yol açmıştı. Olayda, polise saldıran iki kişiden biri de ağır yaralanmıştı.

 

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