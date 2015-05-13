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Bağcılar'da silahlı soygun

Bağcılar'da kimliği belirsiz silahlı şahıslar bir iş yerini soydu

13 Mayıs 2015 12:26

Bağcılar'da kimliği belirsiz silahlı şahıslar bir iş yerini soydu. Şahıslar iş yeri bekçilerini silah tehdidiyle etkisiz hale getirerek para kasasını alıp kaçtı.

Bağcılar'daki bir iş yerinde saat 05.00 sıralarında meydana gelen olayda, ikisi silahlı 6 kişi, 2 bekçiyi silah tehdidiyle etkisiz hale getirdi. Ellerini bağladıkları bekçileri de yanlarına alan silahlı şahıslar kasanın bulunduğu kata çıktı. Açamadıkları kasayı da alan soyguncular olay yerinden kaçtı. Şahısların gitmesinin ardından bekçiler durumu polise bildirdi.

Cihan'da yayımlanan habere göre, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Söz konusu adrese gelen polis ekipleri, bekçilerin ifadelerini aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de detaylı delil araştırması yaptı. Soyguncuların kayıt yapmadığı öğrenilen bir güvenlik kamerasını da kırdıkları görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polisin soyguncuları yakalamak için çalışması devam ediyor. Soyguncuların götürdüğü kasada ne kadar para olduğunun ise işyeri yetkililerinin incelemesinin ardından ortaya çıkacağı kaydedildi.

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