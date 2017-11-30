Bağcılar'da silahlı saldırı: Özel harekat önlem aldı

Bağcılar'da, sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri de olayın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemi aldı.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi 2051 Sokak üzerindeki Münir Nurettin Selçuk Ortaokulu önünde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen iki grup okul önünde karşılaştı. Silahların ateşlendiği kavgada her iki gruptan toplam 4 kişi yaralandı.

Öğrenci de vuruldu

Kurşunlardan biri, o sırada okuldan çıkıp eve gitmekte olan öğrencilerden birine isabet etti. Şüpheliler, olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavganın meydana geldiği yer güvenlik şeridiyle geçişlere kapatıldı. Olay yerine sevk edilen özel harekat timleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis, olay yerinde delil topladı.

"Dersteydiler"

Görgü tanıkları, çatışmanın okul çıkış saatine yakın bir sürede meydana geldiğini söyledi. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, kavgaya karışanların olay yerinden kaçtığını belirtti. Bazı görgü tanıkları, olayın meydana geldiği sırada öğrencilerin derste olduğunu belirtti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.