Bağcılar'da silahlı çatışma; 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul Bağcılar2da iki iş adamı arasında silahlı çatışma çıktı. 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı çatışmayla ilgili polis 9 kişiyi gözaltına aldı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, İstanbul'un Bağcılar semtinde, 29 Haziran'da Taşocağı Caddesi'nde inşaat işleriyle uğraşan iş adamı A. P, alacağı olduğu demir çelik işiyle ilgilenen iş adamı M. B'nin bulunduğu işyerine gitti.

Aralarında 6 milyon liralık iş yaptıkları, ancak A.P'nin yaklaşık 3 milyon liralık demiri henüz alamadığı için, iki iş adamı arasında tartışma çıktığı iddia edildi.



Bunun üzerine, A.P'nin yanında çalışan Sabri Kayış ile M. B'nin yanlarında bulunan Sadettin P. ve Bayram B. arasında silahlı kavga yaşanması sonucu, 3'ü de yaralandı. Hastaneye kaldırılan 3 kişiden Kayış, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlatarak 2 iş adamı dahil olay esnasında işyerinde bulunan 9 kişiyi gözaltına aldı.



Polis ekiplerinin, güvenlik kamera kayıtlarının silindiğini tespit ettiği, gözaltıların bu nedenle yapıldığı öğrenildi.



Emniyet yetkilileri silinen kamera kayıtlarının inceleneceğini ve geri getirilmeye çalışılacağını belirtti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.