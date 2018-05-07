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BAĞCILAR'DA SEÇİM STANDINA SALDIRI: 7 YARALI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL (DHA) Bağcılar'da İYİ Parti'nin seçim standına düzenlenen saldırıda 7 kişi yaralandı

07 Mayıs 2018 11:58

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL (DHA)
Bağcılar\'da İYİ Parti\'nin seçim standına düzenlenen saldırıda 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Bağcılar\'da seçim standı açan İYİ Partili gruba, dün saat 20.30 sıralarında ellerinde sopa ve bıçak bulunduğu belirtilen grup saldırıda bulundu. Saldırıda parti standında bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken saldırganlar ise kaçarak uzaklaştı. Hastane önünde açıklama yapan İYİ Parti İstanbul İl Genel Sekreteri Dursun Aksu, “Saat 20.30 sıralarında 50-60 kişilik grup tarafından saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda arkadaşlarımız yaralandı. Bir arkadaşımızın durumu ağır\" diye konuştu.

İYİ PARTİ\'DEN AÇIKLAMA
İYİ Parti\'den yapılan açıklamada ise olay anlatılırken, \"Türk milletine sükunet tavsiye ediyoruz. Hukuk içinde gerekli çalışmaları başlattık\" denildi.

Görüntü Dökümü
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-Olay sonrası çekilen cep telefonu görüntüleri
-Hastaneden görüntü
-Hastaneye gelen parti çalışanlarından görüntü
-Hastaneye gelen yakınlarından görüntü
-Röportaj
-Genel ve Detaylar
 

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