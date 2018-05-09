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BAĞCILAR'DA SEÇİM STANDI SALDIRISI: 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA Bağcılar'da İYİ Parti'nin seçim standına düzenlenen ve 8 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin gözaltına 8 kişiden 2'si tutuklandı

09 Mayıs 2018 02:04

Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA
Bağcılar\'da İYİ Parti\'nin seçim standına düzenlenen ve 8 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin gözaltına 8 kişiden 2\'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Bağcılar\'da seçim standı açan İYİ Partili gruba, Pazar günü saat 20.30 sıralarında ellerinde sopa ve bıçak bulunduğu belirtilen grup saldırıda bulundu. Saldırıda parti standında bulunan 4\'ü bıçaklı 8 kişi yaralandı.
Olayla ilgili Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 8 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre,  emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6\'sı bugün ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yaralama olayında bıçak kullandığı iddia edilen 2 kişi Bakırköy Adliyesi\'ne sevk edildi. Şüpheliler Şenel Bozkurt ve Ferdi Aydemir çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Metris Cezaevi\'ne gönderildi.

Görüntü dökümü:
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Olaya ilişkin arşiv görüntüleri

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