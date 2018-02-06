Bağcılar'da sahte parfüm operasyonu

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)-BAĞCILAR\'da bir dükkana düzenlenen operasyonda sahte parfüm ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar\'da bir dükkanda sahte parfüm imalatı yapıldığı ihbarını aldı.

Ekipler, Göztepe Mahallesi Pınar Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın altındaki dükkana baskın düzenledi. Yapılan baskında ünlü markalar taklit edilerek üretilmiş çok miktarda sahte parfüm, kimyasal maddeler ve bir adet parfüm dolum makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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