Bağcılar'da polise silahlı saldırı

Bağcılar’da saat 17.00’de devriye görevi yapan polis ekipleri, şüpheli gördükleri bir araca ’Dur’ ihtarında bulundu. Bunun üzerine otomobil içerisinden polis ekipleri üzerine ateş açıldı. Polislerin ateşe karşılık vermesi sonucu silahlı kişi aracını bırakıp kaçtı.

Şüphelinin bir apartmanın çatısına saklandığını belirleyen polis ekipleri kısa sürede apartman çevresini sardı. Olay yerine Özel Harekat polisleri ve ellerinde uzun namlulu silahlar bulunan sivil ekipler sevk edildi.

Özel Harekat polisleri şüphelinin saklandığı tahmin edilen apartmanın çatısına çıktı. Bu arada olay yerine tedbir amaçlı ambulanslar da gönderildi. Polis, yaklaşık 3 saat boyunca sokakta bulunan diğer apartmanların çatı ve bodrum katlarında da arama yaptı. Geniş çaplı arama çalışmasına rağmen yaralı olduğu öğrenilen şüpheli bulunamadı. Apartman çatısında yapılan incelemede ise şüpheliye ait olduğu tahmin edilen kan izlerine rastlandı.