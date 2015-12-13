Bağcılar'da polis aracına ateş açıldı

Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde polis aracına ateş açıldı. Saldırı sonrası mermiler zırhlı araca isabet ederken ölen ya da yaralanan olmadı.

DHA'nın haberine göre, Bağcılar'da akşam saatlerinde izinsiz gösteri yapmak isteyen yüzleri maskeli gruba polis müdahale etti. Ara sokaklara dağılan gruptan daha sonra Akrep diye tabir edilen zırhlı polis aracına ateş açıldı. Olayda araca mermi isabet ederken ölen ya da yaralanan olmadı. Polis çevrede helikopter destekli geniş çaplı inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde Akşemsettin Sokakta izinsiz gösteri yapmak için toplanan yüzleri maskeli kişilerin olduğu ihbarını alan polis ekipleri kısa sürede olay yerine zırhlı araçlarla geldi. Polisin müdahalesiyle ara sokaklara dağılan grup daha sonra polislerinde içinde olduğu zırhlı bir araca ateş açtı. Saldırı sonrası mermiler zırhlı araca isabet ederken ölüm yada yaralanma yaşanmadı.

Polis ekipleri saldırı sonrası çevrede boş mermi kovanlarını araştırmak için Demirkapı Mahallesi'nde bulunan Akşemsettin Parkı'na geldi. Polis helikopteride havadan destek verirken, zırhlı araçlar parkın etrafında geniş güvenlik önlemi aldı. Bu sırada polis ekipleri telsizden ellerinde silahlı bir grubun olduğunu duyması üzerine kısa süreli hareketli anlar yaşandı. Polis ekipleri hemen silahlarını çekerek parkın etrafında siper aldı. Daha sonra herhangi bir olumsuzluk olmadığını anlayan polis ekipleri parkta incelemelerini sürdürdü. Polis ekipleri saldırıyı yapan kimliği belirsiz kişi yada kişilerin yakalanması için çevrede helikopter destekli geniş çaplı inceleme başlattı.

Öte yandan Beyoğlu, Hacıahmet Mahallesi'nde yüzleri maskeli bir grup gösterici İSKİ'ye ait araca molotof attı. Alev alev yanan İSKİ'ye ait araç kullanılamaz hale geldi. Olay saat 21.10 sıralarında Hacıahmet Mahallesi Yeniyol Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre izinsiz gösteri yapmak isteyen yüzleri maskeli bir grup caddenin girişine çöp bidonları ile barikat kurdu. Eylemciler, müdahale etmek için olay yerine gelen polis ekiplerine taş ve molotof koktetliyle saldırdı. Taşlı ve molotoflu saldırı sırasında cadde üzerinde bulunan İSKİ'ye ait Kanal Görüntüleme Aracı isabet aldı. Araç alevlere teslim oldu. Polis ekipleri itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri yanan aracı kısa süren bir çalışmanın ardından söndürürken, zırhlı polis aracıda çevre güvenliğini sağladı. Polis göstericilerin yakalanması için çalışma başlattı.