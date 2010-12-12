-BAĞCILAR'DA MARKETE MOLOTOFKOKTEYLİ ATILDI İSTANBUL (A.A) - 11.12.2010 -İstanbul'un Bağcılar ilçesi'nde molotofkokteyli atılan markette maddi hasar meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mahmutbey Fatih Mahallesi Pazar Caddesindeki bir markete akşam saatlerinde bir grup tarafından 15 molotofkokteyli atıldı. Molotofkokteyllerinden üçünün patlaması sonucu markette yangın çıktı. Yangın, market görevlileri ve itfaiye tarafından söndürüldü. Görgü tanıkları, yaklaşık 10-15 kişinin ellerindeki molotofkokteyllerini markete attıktan sonra yaya olarak olay yerinden kaçtığını söyledi. Olay yerinde inceleme yapan polis, markette maddi hasara yol açan saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.