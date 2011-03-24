-BAĞCILAR'DA LPG TANKI PATLADI İSTANBUL (A.A) - 24.03.2011 - Bağcılar'da hurdacı dükkanındaki LPG tankının patlaması sonucu 3 kişi hafif yaralandı. Alınan bilgiye göre, Çınar Mahallesi 8. Sokak'taki 5 katlı binanın bodrum katında, hurda malzemelerin bulunduğu dükkanda akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle dükkanın duvarından kopan beton parçaları, o sırada sokaktan geçen 3 kişinin hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. Yaralılar, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Dükkanda patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Patlamanın, hurdacı dükkanındaki LPG tankından kaynaklandığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.