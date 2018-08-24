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BAĞCILAR'DA KORKUTAN YANGIN

  Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA  Bağcılar'da 5 katlı bir binanın çatı katında meydana gelen yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi

24 Ağustos 2018 22:53

 

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA 
Bağcılar\'da 5 katlı bir binanın çatı katında meydana gelen yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.
Yangın, 19:00 sıralarında Bağcılar Kemal Paşa Mahallesi Namık Kemal Caddesi 1909 numaralı sokakta 5 katlı bir binanın çatı katında  meydana geldi. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Çatı katında çıkan yangın nedeniyle alt katlarda oturanlar dışarı çıkartıldı. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti
Yangının çıktığı evin sahiplerinin yakını olduğunu söyleyen bir kişi, \"Amcamın oğlu tatildelerdi, haber verdik geliyorlar\" dedi.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü:
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(cep telefon kamerası)
-Alevli görüntü

Aktüel Görüntüler
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-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Çevredeki vatandaşlardan görüntü
-Ambulanstan görüntü
-Genel ve detaylar
 

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