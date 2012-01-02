-Bağcılar'da izinsiz gösteri İSTANBUL (A.A) - 01.01.2012 - Bağcılar'da, terör örgütü PKK yandaşı bir grup, araçlara ve iş yerlerine zarar verdi. Demirkapı Mahallesi Veliefendi Caddesi'nde bir araya gelen grup üyeleri, terör örgütü lehine sloganlar atarak, işyerlerine ve park halindeki araçlara taş attı. Otobüs duraklarına da zarar veren grup, yol kenarındaki çöp konteynerlerini devirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine çevik kuvvet polisinin gelmesinin ardından, grup üyeleri olay yerinden uzaklaşarak ara sokaklara dağıldı.