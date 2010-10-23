-BAĞCILAR'DA İŞ KAZASI: 1 ÖLÜ İSTANBUL (A.A) - 23.10.2010 - Bağcılar'daki bir inşaatta beton pompasının kırılan bom kolu iki işçinin üzerine düştü. İşçilerden biri öldü, diğeri yaralandı. Mahmutbey Merkez Mahallesi Küçük Halkalı Caddesi'ndeki bir inşaatta beton dökme çalışması sırasında kırılan beton pompası, Yusuf Menek ve Yalın Aktaş adlı işçilerin üzerine düştü. Yusuf Menek, olay yerinde hayatını kaybetti. Kolu kopan Yalın Aktaş, ambulansla hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Menek'in cesedi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.