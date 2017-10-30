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Bağcılar'da iplik fabrikasının deposunda yangın 

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA) - Bağcılar'da bir iplik fabrikasının deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı

30 Ekim 2017 06:00

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA) - Bağcılar\'da bir iplik fabrikasının deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından söndürülürken, depoda bulunan ipliklerin yanması nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Mahmutbey Mahallesi 2580 Sokak üzerinde bir iplik fabrikasının deposunda saat 01.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Depoda çalışanların ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri yangına köpükle müdahale ederken, içerideki yoğun dumanı tahliye etmek için deponun bazı yerlerini kesmek ve havalandırma sağlamak amacıyla motorlu testere kullanıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depoda maddi hasar meydana geldi.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırıyor.

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