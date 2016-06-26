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Bağcılar'da yolcu otobüsü polisi alarma geçirdi

Polisin incelemesi sonucu, otobüste herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı

26 Haziran 2016 17:43

İstanbul Bağcılar'da içinde yolcular da bulunan otobüs polisi alarma geçirdi. Otobüsle ilgili olarak yapılan ihbarda içindeki kişilerin olaya karışabileceği ihtimalinin bulunduğu belirtilirken, polisin incelemesi sonucu otobüste herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

İstanbul Bağcılar'da içinde yolcular bulunan 34 HY 0826 plakalı bir otobüsten şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri otobüsü ve içindeki yolcuları incelemek üzere Kirazlı Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerinde bulunan kullanılmayan bir akaryakıt istasyonuna çekti.

Olay yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü  ekipleri sevk edildi. 34 HY 0826 plakalı otobüste yapılan aramalarda bazı kitaplara el konulurken, otobüsün muayenesi olmadığı için trafikten men edilerek polis ekipleri eşliğinde otoparka çekildi.

Terör örgütü IŞİD'in Türkiye'deki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında  tutuklandıktan yaklaşık 8 ay sonra tahliye edilen Ebu Hanzala olarak bilinen Halis Bayancuk'a yakın kişiler olduğu öğrenilen yolcuların, yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında herhangi bir duruma rastlanmadı. Grup GBT sorgularının ardından serbest bırakıldı. Grubun bir iftar programına katılmak üzere Ankara'ya gittikleri belirtildi.

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