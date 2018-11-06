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BAĞCILAR'DA BİR BİNANIN DIŞ CEPHESİNDE YANGIN (2) 

  Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA) Bağcılar, Fevzi Çakmak Mahallesi, Osmangazi Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki 20 katlı binada yangın çıktı

06 Kasım 2018 16:52

 

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)
Bağcılar, Fevzi Çakmak Mahallesi, Osmangazi Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki 20 katlı binada yangın çıktı. Saat 13.15 sıralarında binanın en alt katı dış cephesinde  başlayan yangında alevler kısa sürede en üst kata kadar ulaştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın yarım saatte kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yapıyor. 

Görüntü dökümü:
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-Cep telefonu görüntüsü
-Yangından görüntü

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