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Bağcılar'da banka soygunu

Bağcılar’da pompalı tüfekle bir banka şubesine giren kişi, 26 bin lirayı alarak kaçtı

17 Haziran 2015 22:19

İstanbul Bağcılar’da elinde pompalı tüfek bulunan bir kişi bir banka şubesine girerek, veznede bulunan 26 bin lirayı alarak kaçtı. Soyguncunun, kaçarken yakalanmamak için şapkasını ve tişörtünü çıkararak bankanın arka sokağına bıraktığı öğrenildi.

Saat 16.00 sıralarında Güneşli Evren Mahallesi’ndeki Fevzipaşa Caddesi gerçekleşen olayda elinde tüfek bulunan soyguncu, önce müşterileri dışarıya çıkardı ve daha sonra güvenlik görevlisini tehdit etti.

Güvenlik görevlisinin silahını da alan soyguncu, ardından vezneye yönelerek buradaki 26 bin TL parayı alarak kaçtı.

Banka görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridiyle bankanın girişini kapattı.

Burada delil toplayan ekipler bankanın güvenlik kamerasını da inceledi.

Polis, soyguncuyu yakalamak çalışma başlattı.

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