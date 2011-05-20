-BAĞCILAR'DA 4 ARAÇ KUNDAKLANDI İSTANBUL (A.A) - 20.05.2011 - Bağcılar'da park halindeki 4 araç, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kundaklandı. Göztepe Mahallesi Asmalı Zambak Sokak'ta park halinde bulunan 4 otomobil, gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce benzin dökülerek yakıldı. Yanan otomobillerden 3'ü vatandaşlar tarafından, diğeri ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle araçlarda orta çapta maddi hasar oluştu. Güvenlik güçleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.