Bağcılar’da 10 ayda 1 milyon metrekarelik alan kentsel dönüşüme girdi

İSTANBUL, (DHA) - BAĞCILAR’DA on ayda kentsel dönüşüm kapsamında 5 bin 642 konutun yer aldığı 156 inşaat alanına yapı ruhsatı verildi. İnşaat alanı yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanı kapsıyor.

5 Ekim 2012 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde 35 ilde aynı anda başlatılan kentsel dönüşüm Bağcılar’da halkın çoğunluğunun katılımıyla devam ediyor. Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 751 bin 510 nüfuslu Bağcılar’da modern ve kullanışlı bina sayısı da buna oranla artıyor.

5 BİN 948 BİNAYA YAPI RUHSATI VERİLDİ

Riskli bölgeler başta olmak üzere binalarını yenilemek isteyenlere Bağcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 2017 yılının 10 ayında, içinde 5 bin 642 konutun yer aldığı 156 inşaata yapı ruhsatı verildi. Kentsel dönüşüm kapsamında ruhsat verilen inşaatlar 938 bin 290 metrekarelik alanı kapsıyor.

“İLÇEMİZ HEM DEĞİŞİYOR HEM DEĞERLENİYOR”

Kentsel dönüşümü her platformda desteklediklerini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bağcılar kentsel dönüşümle beraber hem değişiyor hem de değerleniyor. Vatandaşlarımız da bu konuda çok duyarlı. Kendileri toplanıp karar veriyorlar bize müracaat ediyorlar. Ekip arkadaşlarımız da hemşehrilerimizin yararına olacak şekilde kentsel dönüşüm kapsamında yapı ruhsat işlemlerini kısa sürede hızlıca yapıyorlar” diye konuştu.

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