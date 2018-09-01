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Spor

Bağcılar Spor Kulübü - Turgutluspor: 2 - 2

Doğanay YAVUZ/İSTANBUL,(DHA) STAT: Esenler  HAKEMLER: Mehmet Güngör, Şefik Öner, Mehmet Ali Vardar BAĞCILAR SPOR KULÜBÜ: Eren - Ahmet, Halil İbrahim, Uğurcan, Sezer, Oğuz (Dk

01 Eylül 2018 22:10

Doğanay YAVUZ/İSTANBUL,(DHA)

STAT: Esenler 
HAKEMLER: Mehmet Güngör, Şefik Öner, Mehmet Ali Vardar
BAĞCILAR SPOR KULÜBÜ: Eren - Ahmet, Halil İbrahim, Uğurcan, Sezer, Oğuz (Dk. 78 Tunahan), Murat, Serhat , Ertuğrul (Dk. 66 Tahir), Özcan (Dk. 46 Muhammed), Abdulsamet
TURGUTLUSPOR: Cihan - Necmi , Mustafa, Tayfun, Zihni, Gökhan, Kadir (Dk. 80 Emre), Güner, Fatih, Melih, Özkan (Dk. 76 Yusuf)
GOLLER: Dk. 20 Ertuğrul, Dk. 38 Oğuz (Bağcılar Spor Kulübü) - Dk. 23 Fatih, Dk. 33 Özkan (Turgutluspor)
SARI KARTLAR: Uğurcan, Halil (Bağcılar Spor Kulübü) - Necmi, Kadir, Özkan (Turgutluspor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'un ilk haftasında Bağcılar Spor sahasında Turgutluspor\'u konuk etti. Mücadele 2-2\'lik skorla berabere soana erdi. 
Karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 20\'nci dakikada Ertuğrul ve 38\'inci dakikada Oğuz atarken, Turgutluspor\'un gollerini ise 23\'üncü dakikada Fatih ve 33\'üncü dakikada Özkan kaydetti.

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