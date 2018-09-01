Bağcılar Spor Kulübü - Turgutluspor: 2 - 2

Doğanay YAVUZ/İSTANBUL,(DHA)

STAT: Esenler

HAKEMLER: Mehmet Güngör, Şefik Öner, Mehmet Ali Vardar

BAĞCILAR SPOR KULÜBÜ: Eren - Ahmet, Halil İbrahim, Uğurcan, Sezer, Oğuz (Dk. 78 Tunahan), Murat, Serhat , Ertuğrul (Dk. 66 Tahir), Özcan (Dk. 46 Muhammed), Abdulsamet

TURGUTLUSPOR: Cihan - Necmi , Mustafa, Tayfun, Zihni, Gökhan, Kadir (Dk. 80 Emre), Güner, Fatih, Melih, Özkan (Dk. 76 Yusuf)

GOLLER: Dk. 20 Ertuğrul, Dk. 38 Oğuz (Bağcılar Spor Kulübü) - Dk. 23 Fatih, Dk. 33 Özkan (Turgutluspor)

SARI KARTLAR: Uğurcan, Halil (Bağcılar Spor Kulübü) - Necmi, Kadir, Özkan (Turgutluspor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'un ilk haftasında Bağcılar Spor sahasında Turgutluspor\'u konuk etti. Mücadele 2-2\'lik skorla berabere soana erdi.

Karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 20\'nci dakikada Ertuğrul ve 38\'inci dakikada Oğuz atarken, Turgutluspor\'un gollerini ise 23\'üncü dakikada Fatih ve 33\'üncü dakikada Özkan kaydetti.