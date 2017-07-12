Bağcılar sakinleri 15 Temmuz'un birinci yıl dönümü için 'nöbete' başladı

15 Temmuz Darbe Girişiminin birinci yıl dönümü sebebiyle Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri" kapsamında ilçe sakinleri “Unutmadık, Unutturmayacağız" sloganıyla meydanlara çıktı.



Bağcılar'ın değişik noktalarında buluşan üzerlerinde “15 Temmuz 2016" yazılı tişörtler bulunan on binlerce ilçe sakini, meşale ve Türk bayrakları eşliğinde Bağcılar Kirazlı Metrosu Etkinlik Alanına kadar yürüdü. Program, Kuran-ı Kerim tilaveti ve Mehter Takımının verdiği konserle başladı.

"15 Temmuzda tankların Bağcılar'dan geçmesine izin vermedik"

Bağcılar'ın 15 Temmuz'un ardından 27 gün boyunca en haraketli semtlerden biri olduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Vatandaşlarımız çok vefalıdır. Darbe gecesi havalimanı başta olmak üzere birçok noktada mücadele verdiler. Biz o gece Bağcılar'a tank sokmadık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatı verdiğinde vatandaşlarımız 24 saat nöbet tuttu. Böyle bir millet o heyecanla yıl dönümünü bekliyordu" diye konuştu.

"Koynumuzda yılan beslemişiz"

Alanda nöbet tutan vatandaşlardan Gülümser Almaz, "15 Temmuz benim için büyük ihanet ve büyük cesarettir. Halkın dirilişidir. Birlik ve beraberliğin sesidir 15 Temmuz. Asla unutmayalım, unutturmayalım" dedi. Diğer bir ilçe sakini Asuman Zirek ise, "15 Temmuz denilince aklıma koynumuzdaki beslediğimiz yılanların ihaneti geliyor. Milletimizin uyanışıdır. Rabbim bir daha bize darbe yaşatmasın. Bir daha darbe yaşarsak, Allah'ın izniyle hiç kimse bu vatana göz dikemez" diye konuştu.



15 Temmuz meydan nöbetleri boyunca Bağcılar Etkinlik Alanında kurulan platoda her akşam "Çizmeyi Aşanların Hikâyesi" ve 3 boyutlu tiyatro canlandırması yapılacak.