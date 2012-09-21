Bağcılar Karakolu'nda şüpheli ölüm!

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde ailesiyle tartıştığı gerekçesiyle ifadesinin alınması için polis merkezine götürülen 34 yaşındaki Hasan Latif Kaplan, iddiaya göre karakolda bekleme salonunda intihar etti.

Bir süre önce işten ayrılan Hasan Latif Kaplan, dün gece saat 02:00 sıralarında Bağcılar’daki Cahit Sıtkı Tarancı Caddesi üzerinde bulunan evinde eşiyle tartıştı.

Eşi Hüsna Kaplan, durumdan şikayetçi olunca polis ifadesinin alınması için Kaplan’ı karakola götürdü.

Bağcılar Yüzyıl Hizmet Binası’nda bulunan karakolda bekleme salonuna alınan Kaplan, iddiaya göre burada belindeki kemerle kendisini asarak intihar etti.

Bunun üzerine polis, sabah saatlerinde Kaplan’ın ailesine durumu bildirdi. Olayı öğrenen acılı aile, karakola giderek yetkililerden bilgi aldı.

Oğlunun intihar etmediğini savunan Latif Kaplan’ın babası Mustafa Kaplan, “Madem oğlum öldü, neden bize polis gece değil de sabah bilgi verdi? Adli Tıp Kurumu’na bile göndermişler cenazeyi. Olayın yaşandığı yerde kamera yokmuş. Şimdi karakolun her yerinde kamera oluyor. Burada kamera neden yok? Ben oğlumun intihar ettiğini düşünmüyorum. Bu inandırıcı değil. Üstelik nereye astığını soruyorum, bunu polis bana söylemedi. Bu karakoldaki polislerden davacıyız. Bunu aydınlatmalarını istiyoruz" dedi.

Kaplan’ın ağabeyi Müslüm Kaplan ise, olaydan polisi sorumlu tutarak, “Polisin dediklerine göre kardeşim ayrı bir odaya alınmış. Onların dediklerine göre bekleme odasıymış. Gözaltına alınan biri için önlem alınmalıydı. Nereden bakarsanız bakın, polis burada suçlu" dedi.