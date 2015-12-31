Bağcılar-Kabataş tramvayında bomba paniği

Yeni yıla saatler kala Bağcılar-Kabataş seferi yapan tramvayda şüpheli paket alarmı yaşandı. Üzerinde saat ve kablo bulunan bomba süsü verilmiş paket, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile kontrollü bir şekilde patlatıldı.

İHA'nın haberine göre, Kabataş’tan Bağcılar'a gitmek üzere hareketlenen tramvay, Beyazıt meydanına geldiğinde yolcular tarafından üzerinde saat ve kablo bulunan bir paket fark edildi. Yolcuların durumu güvenliğe bildirmesi üzerine tramvay durduruldu, yolcular indirildi ve olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

Polis ekipleri, yaptıkları ilk incelemenin ardından olay yerine bomba imha uzmanı çağırırken, tramvayın çevresinde de güvenlik şeridi oluşturdu. Bu sırada seferlerine devam eden diğer tramvaylar da durduruldu. Beyazıt meydanına yakın duran diğer tramvayların içinde bekleyen yolcular da güvenlik gerekçesiyle indirilerek otobüslere yönlendirildi. Bu sırada bazı vatandaşlar duruma tepki göstererek işten çıktıklarını, eve gitmek istediklerini ancak bomba ihbarı nedeniyle gidemediklerini söylediler.

Bomba imha uzmanı tarafından önce kontrol edilen bomba süsü verilmiş paket, daha sonra kontrollü bir şekilde fünye ile patlatıldı. Paketin patlatılmasının ardından olay yeri inceleme ekipleri, tramvayda ve pakette incelemelerde bulundu. Güvenliğin sağlanması ile birlikte durdurulan tramvay seferleri yeniden başlatıldı. Emniyetekipleri, bomba süsü verilmiş paketle ilgili inceleme başlattı.