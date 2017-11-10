T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bağcılar halkı 100 yıllık geleneği sürdürüyor

İSTANBUL, (DHA) - MAHMUTBEY Selanikliler Derneği tarafından 100 yılı aşkın süredir aralıksız sürdürülen Türbe Dede Pilav Günü bugün yapıldı

10 Kasım 2017 20:42

İSTANBUL, (DHA) - MAHMUTBEY Selanikliler Derneği tarafından 100 yılı aşkın süredir aralıksız sürdürülen Türbe Dede Pilav Günü bugün yapıldı. 120 küçükbaş hayvanın kesildiği, 1.5 ton pilavın pişirildiği etkinliğe 7’den 70’e yaklaşık 15 bin kişi katıldı.

Bağcılar, her yıl olduğu gibi bu sene de kasım ayının ikinci perşembesinde \"Türbe Dede Pilav Günü\" etkinliğine ev sahipliği yaptı. Mahmutbey Mahallesi’nde yaşayan Selanik göçmenlerinin 100 yılı aşkın süredir yaşattığı Türbe Dede Pilav Günü, Bağcılar Belediyesi\'nin desteğiyle Mahmutbey Selanikliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlendi. Kadın, erkek, yaşlı, genç ve çocuk yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı etkinlikte yapılan duanın ardından 120 küçükbaş hayvanın etinden yapılan kavurma ve 1.5 ton pirincin kullanıldığı pilav davetlilere ikram edildi.

“KOMŞULUK BAĞI GÜÇLENİYOR”

Geleneksel Pilav Günü\'ne katılan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da kazanın başına geçip vatandaşa etli pilav dağıttı. Etkinliğin farklı bir coşku yaşattığını belirten Çağırıcı, “Her sene aynı gün kaynayan kazanlarda pişen pilav hemşerilerimizin arasındaki kardeşlik ve komşuluk bağlarını güçlendiriyor” dedi. Ev sahipliğini yapan Mahmutbey Selanikliler Sosyal ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Fuat Sarp, “Yüzyıl öncesinden gelen bu geleneği yaşatmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAMAHMUTBEY Selanikliler DerneğiTürbe Dede Pilav GünüBağcılarDede Pilav Günü"Mahmutbey MahallesindeSelanikTürbe Dede Pilav Günü Bağcılar BelediyesiMahmutbey Selanikliler YardımlaşmaDayanışma DerneğiKadınBAĞI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24