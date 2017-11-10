Bağcılar halkı 100 yıllık geleneği sürdürüyor

İSTANBUL, (DHA) - MAHMUTBEY Selanikliler Derneği tarafından 100 yılı aşkın süredir aralıksız sürdürülen Türbe Dede Pilav Günü bugün yapıldı. 120 küçükbaş hayvanın kesildiği, 1.5 ton pilavın pişirildiği etkinliğe 7’den 70’e yaklaşık 15 bin kişi katıldı.

Bağcılar, her yıl olduğu gibi bu sene de kasım ayının ikinci perşembesinde \"Türbe Dede Pilav Günü\" etkinliğine ev sahipliği yaptı. Mahmutbey Mahallesi’nde yaşayan Selanik göçmenlerinin 100 yılı aşkın süredir yaşattığı Türbe Dede Pilav Günü, Bağcılar Belediyesi\'nin desteğiyle Mahmutbey Selanikliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlendi. Kadın, erkek, yaşlı, genç ve çocuk yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı etkinlikte yapılan duanın ardından 120 küçükbaş hayvanın etinden yapılan kavurma ve 1.5 ton pirincin kullanıldığı pilav davetlilere ikram edildi.

“KOMŞULUK BAĞI GÜÇLENİYOR”

Geleneksel Pilav Günü\'ne katılan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da kazanın başına geçip vatandaşa etli pilav dağıttı. Etkinliğin farklı bir coşku yaşattığını belirten Çağırıcı, “Her sene aynı gün kaynayan kazanlarda pişen pilav hemşerilerimizin arasındaki kardeşlik ve komşuluk bağlarını güçlendiriyor” dedi. Ev sahipliğini yapan Mahmutbey Selanikliler Sosyal ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Fuat Sarp, “Yüzyıl öncesinden gelen bu geleneği yaşatmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

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