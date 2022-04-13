Bağcılar'da önüne geleni tehdit eden Suriyeli esnaf için sınır dışı kararı

İstanbul, Bağcılar'da sokakta vatandaşlarla sözlü tartışmaya girerek hakarette bulunan Suriyeli esnaf sınır dışı edilecek.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 10 Nisan günü saat 17.00 sıralarında Bağcılar Çınar Mahallesi'nde sokak ortasında sandalyede oturarak vatandaşlarla sözlü tartışmaya giren Suriye uyruklu H.H. hakkında halk arasında kin ve düşmanlığa yol açacak şekilde hakaret içeren sözler sarf ettiği gerekçesiyle savcılık talimatıyla işlem başlatıldığı kaydedildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.H, daha sonra Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

Savcılığa "kasten yaralama", "hakaret", "tehdit" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlarından ifade veren şüpheli H.H, 7-8 yıldır Türkiye'de yaşadığını, yeterince Türkçe konuşabildiğini ve hakkındaki suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

Suçlamaları kabul etmedi

"Kimseyi darp etmediğini, hakaret ve tehditte bulunmadığını, Türk halkına karşı kışkırtıcı ve aşağılayıcı söz ve davranışta bulunmadığını" savunan H.H, iş yerinin önünde seyir halindeki aracın sürücüsünün devamlı kornaya basması üzerine uyarmak istediğini, bunun üzerine araç sürücüsü ile yakınının kendisine saldırdığını öne sürdü.

H.H, "Ben bu olayın gerginliği, ayrıca Suriye'de bulunan eniştemin kısa süre önce vefat etmesi ve bu olaydan benim yeni haberdar olmam nedeniyle olayın etkisi altındaydım." şeklinde ifade verdi.

Arkadaşlarının kendisini tutarak iş yerinin içerisine sokmaya çalıştığını anlatan şüpheli, şöyle konuştu:

"Bağırarak Türk halkına saygılı olduğumu, saygımın, sevgimin sonsuz olduğunu ancak kendimin saldırıya uğradığımı ifade etmek istedim. O anda polis gelmiş ancak ben polisi görmemiştim. Polisi görünce zaten oturduğum sandalyeden kalktım. Kimseye saygısızlık yapmadım. Suçsuzum ayrıca bana saldıran şahısların aracında kadın ve çocuk olduğunu bilmiyordum. Engelli bir çocuk olduğunu da sonradan öğrendim. Bu nedenle bana saldıran şahıslardan şikayetçi değilim ancak olayın görüntülerini kanalda yayımlayarak farklı şekilde haberleştiren televizyon kuruluşundan şikayetçiyim. Suçsuzum."

Şüpheli H.H. ifade işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.