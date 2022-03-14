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Bağcılar'da hastane ek binasının inşaatında yangın; işçiler tahliye edildi

14 Mart 2022 10:31

İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek hizmet binası inşaatının bodrum katında yangın çıktı. İnşaatın üst katlarında mahsur kalan 3 işçi itfaiyenin uzattığı merdiven ile kurtarıldı.

İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yapımına devam edilen ek binasının bodrum katında saat 09.20 sıralarında izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla yangın çıktı. Yoğun duman çevreyi kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İnşaatın üst katlarında mahsur kalan 3 işçi, merdivenle kurtarıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. (DHA)

Bağcılaryangınişçi
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