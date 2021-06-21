Bağcılar’da belediye otobüsü park halindeki servis araçlarına çarptı: 4 yaralı

İstanbul Bağcılar’da bir belediye otobüsünün park halindeki iki servis aracına arkadan çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Bağcılar Yenimahalle Mahmutbey caddesinde yaşandı. Cadde üzerine içindeki az sayıda yolcu ile seyir halinde olan belediye otobüsü yol kenarında park halinde bulunan servis aracına çarptı. Servis aracı da çarpmanın etkisiyle önünde bulunan servis aracına çarptı. Kazada belediye otobüsünde bulunan 4 yolcu yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar hemen yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken görgü tanıklarının ifadesine göre otobüs sürücüsü kazanın etkisiyle şoka girdi.

Kazanın olduğu cadde, araçlar çekici ile çekilene kadar trafiğe kapatıldı. Trafik polisi kazaya ilişkin çalışma başlattı.