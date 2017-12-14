Bağcılar Belediyesi’nin “e-Devlet Kapısı Hizmetleri” ödüle layık görüldü

İSTANBUL, (DHA) - ANTALYA’DA düzenlenen ve kamu kurumlarının başarılı projelerinin ödüllendirildiği “IDC Kamu Teknolojileri Ödülleri 2017” programında “En iyi BT Yönetişimi” kategorisinde Bağcılar Belediyesi “e-Devlet Kapısı Hizmetleri” projesiyle ödüle layık görüldü.

Türkiye’nin önde gelen kamu kurumlarının hayata geçirdiği başarılı projelerin ödüllendirildiği “IDC Kamu Teknolojileri Ödülleri 2017” töreni Antalya’da düzenlendi. International Data Corporation tarafından gerçekleştirilen programa Bağcılar Belediyesi’ni temsilen Bilgi İşlem Müdürü Cüneyt Yılmaz katıldı. “En İyi Maliyet Verimliliği”, “En İyi Etkinleştirme”, “En İyi BT Yönetişimi”, “En İyi Değişim Yönetimi” ve “En İyi İnovasyon” kategorilerinde sunulan projeler kamu kurumlarında yer alan CIO, üst düzey yöneticiler ve akademisyenlerden oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

“İLÇE SAKİNLERİNE HİZMET İÇİN TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ”

e-Devlet kapısı hizmetleriyle takdir gören Bağcılar Belediyesi “En iyi BT yönetişimi” kategorisinde 3’üncü olarak ödüle layık görüldü. Ödülü kurum adına alan Cüneyt Yılmaz, “İlçe sakinlerimizin dijital hizmetlerden en iyi şekilde yararlanması için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bu ödülün alınmasında katkısı olan başta Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

IDC Kamu CIO etkinliğinde moderatörlüğünü Cüneyt Yılmaz’ın yaptığı ‘’Yerel Yönetim Hizmetlerinin Dijitalleştirilmesi Sürecinde Karşılaşılan Sorunlara Getirilen Çözüm Önerileri’’ panelinde, yerel yönetimlerin dijital dönüşüm süreci masaya yatırıldı.

BELEDİYE HİZMETLERİNİN TAMAMINA ELEKTRONİK ORTAMDAN ULAŞILABİLİYOR

Dijital belediyecilikte ilklere imza atan Bağcılar Belediyesi, başta e-Devlet kapısı hizmetleri olmak üzere, e-imza, mobil-imza, e-yazışma, e-arşiv ve KEP gibi önemli uygulamalarını sisteme entegre ediyor ve hizmet üretme süreçlerinde kullanarak hizmet kalitesinin artırılmasında ve vatandaşların konforlu şekilde hizmetlere ulaşması sağlanıyor. Ayrıcavatandaşların emlak beyannamelerini oturduğu yerden elektronik ortamda alması için e-beyanname uygulaması başlatıldı. e-Devlet üzerinden yapılan işlemlerde emlak sahibi tapu üzerindeki bilgiler girilerek dakikalar içinde beyannamesi alınmış olacak.

e-Devlet kapısı üzerinden dijital olgunluk seviyesi yüksek bütünleşik hizmetler sunan Bağcılar Belediyesi, başta Emlak Vergisi Bildirimi olmak üzere, Borç ödeme, Tahakkuk Bilgileri Sorgulama, Emlak Vergisi Bildirim Sureti Sorgulama, e-Makbuz Sorgulama, Arsa Rayiç Değeri Sorgulama, İmar Durumu Sorgulama ve Evrak Takibi Sorgulama hizmetleri ile e-Devlet Kapısı üzerinden 28 yeni hizmet ile en çok hizmet sunan belediye konumunda yer alıyor.

(FOTOĞRAF)